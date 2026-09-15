Ziel der familiären Anvertrauung ist es den Kindern und Jugendlichen im Alltag und bei der persönlichen Entwicklung zur Seite zu stehen. Dies kann jedoch für die Pflegeeltern auch zu herausfordernden Situationen führen. Um sich mit Fachleuten und Gleichgesinnten auszutauschen, werden bereits seit vielen Jahren die Bildungstage für Pflegeeltern organisiert.<BR \/><BR \/>Die Bildungstage finden wieder im Haus der Familie am Ritten statt, und zwar am 3. und 4. Oktober von 9 bis 17 Uhr. Primär richtet sich dieses kostenlose Angebot an Pflegeeltern, es können auch Paare und Einzelpersonen teilnehmen, welche die Abklärung bereits abgeschlossen, aber noch keine Erfahrung als Pflegefamilie gesammelt haben. Die verbindliche Anmeldung erfolgt online über die Webseite das Haus der Familie. Die Bildungstage finden sowohl in deutscher als auch in italienischer Sprache statt, es ist auch eine Kinderbetreuung vorgesehen.<BR \/><BR \/>Für Informationen kann man sich an die Beratungsstelle für Familienanvertrauung des Betriebs für Sozialdienste Bozen ( <a href="mailto:info.affido@aziendasociale.bz.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">info.affido@aziendasociale.bz.it<\/a> oder 0471 162 65 80) wenden.