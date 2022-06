Pfleger in Italien wegen Mord an Senioren lebenslang verurteilt

Ein Krankenpfleger in Italien ist am Mittwoch wegen der Ermordung von 7 Pflegeheimbewohnern in einer Einrichtung in der Nähe von Ascoli Piceno in Mittelitalien zwischen 2017 und 2018 zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden.