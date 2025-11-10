Auslöser war ein Beitrag aus dem Bayerischen Rundfunk, den Pufpaff in seiner Sendung zeigte. Darin erzählte ein Mann namens Michael aus Pflersch in seinem Dialekt von einer Wanderung, bei der er spontan die Grenzen seiner Pfarrei umrundet hatte – eine Tour, die sich als weitaus anstrengender erwies als geplant.<h3>\r\nEr bezeichnete den Dialekt als „Gegrunze“<\/h3>Was in der BR-Sendung als harmlose Dorfgeschichte gedacht war, nahm Pufpaff zum Anlass für Hohn und Spott. Er machte sich über die Sprache des Südtirolers lustig, bezeichnete sie als „Gegrunze“ und scherzte, er könne die Sprache der Klingonen aus Star Trek besser verstehen als den Dialekt des Gastes.<h3>\r\n„Nicht jedes Inzuchtsdorf von irgendeinem Hügel bedienen“<\/h3>Für besonderen Unmut sorgte schließlich seine Bemerkung, der Bayerische Rundfunk müsse „nicht jedes Inzuchtsdorf von irgendeinem Hügel bedienen“. Diese Aussage stieß vor allem in Südtirol auf heftige Kritik.<BR \/><BR \/>Online entbrannte eine kontroverse Diskussion: Zahlreiche Nutzerinnen und Nutzer verlangten eine Entschuldigung des Moderators und kritisierten die Entgleisung als geschmacklos. Andere wiederum nahmen Pufpaff in Schutz und argumentierten, Satire müsse provokant und frei bleiben dürfen.