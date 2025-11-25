<BR \/>Der Unfall ereignete sich gegen 20 Uhr, kurz nachdem es angefangen hatte zu schneien. Ein Autofahrer geriet ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab und stürzte in den Talbach – dort blieb der Pkw auf dem Dach liegen.<BR \/><BR \/>Doch der Fahrer hatte Riesenglück im Unglück: Wie die Feuerwehrmänner berichten, konnte er sich selbst aus dem Auto befreien. Verletzungen hat er sich keine zugezogen.<BR \/><BR \/>Sofort eilten die Einsatzkräfte an den Ort des Geschehens, um das Auto aus dem Talbach zu bergen. Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren von Pflersch und Sterzing sowie die Carabinieri.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1242408_image" \/><\/div>\r\n