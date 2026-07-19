Wie der Pflerer Kommandant Marco Schölzhorn auf Anfrage berichtete, sei das Dachgeschoss zerstört worden. Die Wohnungen habe man jedoch vor Schäden bewahren können. „Dank des schnellen Eingreifens konnte Schlimmeres verhindert werden“, betonte Feuerwehrchef Schölzhorn. Die Brandursache sei noch unklar.<BR \/><BR \/>Zwei Bewohner des Hofes mussten mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Sterzinger Spital gebracht werden. Auch die Carabinieri, das Weiße Kreuz und der FFW-Bezirksverband waren im Einsatz.