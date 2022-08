Pflersch: Zweieinhalb Meter hohe Mure rauscht durchs Dorf – 6 Häuser betroffen

Ein gewaltige Mure rauschte durch das Dorf St. Anton in Pflersch. - Foto: © FF Pflersch

Die Aufräumarbeiten sind voll im Gange.

Eine riesige Mure rauschte am Freitagabend in St. Anton in Pflersch durch das Dorf. Zum Teil liegt Murenmaterial in der Höhe von zweieinhalb Metern, heißt es von der Freiwilligen Feuerwehr Pflersch.6 Häuser wurden von der Mure beschädigt, 3 davon schwer – Kellerräume und Heizräume stehen unter Wasser. Ein Haus musste evakuiert werden.