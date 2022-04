Pfossental: Jäger stürzt über steiles Gelände und stirbt

Andere Jäger haben ersten Informationen zufolge das Unglück beobachtet: Ein einheimischer Jäger war in Vorderkaser, nahe des Gasthofes Jägerrast, unterwegs, kam aufgrund des nassen Grases in steilem Gelände aber ins Rutschen.Er stürzte rund 20 Meter über eine steile Wand und prallte hart auf.Als Rettungskräfte der Bergrettung und des Pelikan 3 am Unglücksort eintrafen, war der Mann schon tot.Die Carabinieri ermitteln den genauen Unfallhergang.Im Einsatz standen neben der Bergrettung und dem Notarzthubschrauber auch die Carabinieri.