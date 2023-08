Pfunders: Große Trauer um Niklas Krautgartner (20)

„Eine tiefe Wunde in das Pfunderer Gemeinschaftsleben“

„Nik, mior weorn di volle vomissn“

Niklas Krautgartner - Foto: © Facebook/HW Hackschnitzel

Zu dem Unfall kam es gegen 1.20 Uhr. Der 20-jährige Pfunderer Niklaus Krautgartner befand sich auf dem Weg nach Hause, als er aus noch nicht näher geklärter Ursache auf der Höhe des „Alpenbar“, auf der regennassen Fahrbahn in einer Kurve ins Schleudern geriet.Der Pkw kam von der Straße ab und prallte gegen den Betonpfeiler einer Materialseilbahn. Dabei wurde Krautgartner im Auto eingeklemmt und schwerstens verletzt.Passanten gelang es, den Verunglückten aus dem Auto zu befreien und begannen mit Wiederbelebungsmaßnahmen, die nach dem Eintreffen der Feuerwehren und des Weißen Kreuzes Mühlbach samt Notarzt aus Brixen von diesen fortgesetzt wurden. Doch Krautgartners Leben konnte nicht mehr gerettet werden. Er starb noch an der Unfallstelle (Mehr zu diesem tragischen Unglück lesen Sie hier). „Der Tod von Niklas reißt eine tiefe Wunde in das Pfunderer Gemeinschaftsleben“, sagt Feuerwehrkommandant Manuel Huber. „Wir fühlen zutiefst mit den Eltern und Geschwistern, die ihren Sohn und ihren Bruder auf so tragische Weise verloren haben“, sagt Bürgermeister Walter Huber.Um Niklas Krautgartner trauern seine Eltern, seine Geschwister und all seine Freunde.Mit einer berührenden Nachricht haben die Arbeitgeber und Arbeitskollegen auf Facebook Abschied von Niklas Krautgartner genommen: „Deinen Platz kann keiner ersetzen, dafür warst du einzigartig. Umso schmerzvoller ist der Gedanke, dass du nicht mehr bei uns bist. In tiefer Trauer nehmen wir Abschied von unserem langjährigen Mitarbeiter Niklas Krautgartner und drücken seiner Familie unser tiefempfundenes Beileid aus. Nik, mior weorn di volle vomissn.“Niklas hat in einer Schlosserei in Pfunders gearbeitet und sich in seiner Freizeit auf vielfältige Weise in unserer Dorfleben eingebracht. So war er etwa mit viel Freude und großer Begeisterung bei den Pfunderer Schuichplattla dabei.