Phantomunterbrechung der A22 auf Google Maps: Autos fluten Sterzing

Wegen einer Phantomunterbrechung der Brennerautobahn in der Nähe der Staatsgrenze am Brenner auf Google Maps wird Sterzing von Autofahrern, die die Autobahn verlassen und den Anweisungen des Navigationsgeräts folgen, überrollt.„Die A22 ist jedoch frei und es werden keine besonderen Probleme gemeldet“, bestätigt die Autobahngesellschaft gegenüber der Nachrichtenagentur Ansa.Techniker sind dabei, die Ursachen für den Fehler zu ermitteln. Eine Hypothese ist das Lkw-Fahrverbot wegen des Fronleichnamsfestes in Österreich ab Sterzing , das natürlich nicht für den Leichtverkehr gilt.