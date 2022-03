Philippinen: Tausende Anrainer verlassen Häuser wegen Vulkan Taal

Am Vulkan Taal auf den Philippinen hat es am Sonntagmorgen zwei Explosionen gegeben. Mindestens 3300 Einwohner der Orte Agoncillo und Laurel nahe dem Feuerberg hätten ihre Häuser und Wohnungen inzwischen verlassen, teilten örtliche Behörden mit. Bereits am Samstag war es zu einem Ausbruch des Vulkans mit einer 3 Kilometer hohen Wolke aus Dämpfen, Gasen und Asche gekommen.