Zichichi wurde am 15. Oktober 1929 in Trapani auf Sizilien geboren. Er war emeritierter Professor für Physik an der Universität Bologna und machte sich über Jahrzehnte hinweg nicht nur durch seine Forschung, sondern auch durch zahlreiche Fernsehauftritte und Publikationen einen Namen. Sein erklärtes Ziel war es, komplexe wissenschaftliche Zusammenhänge einem breiten Publikum verständlich zu machen.<BR \/><BR \/>Große Aufmerksamkeit erregte Zichichi immer wieder mit pointierten und teils umstrittenen Aussagen zu Wissenschaft, Religion und Gesellschaft. In Italien war er über Jahre hinweg ein gefragter Gast in Talkshows, bekannt für leidenschaftliche Debatten und seine unverwechselbare Art der Argumentation.<BR \/><BR \/>Bis ins hohe Alter zeigte er sich öffentlich präsent und aktiv, zuletzt auch in sozialen Netzwerken. Wissenschaft, Dialog und Bildung seien entscheidend für die Zukunft der Gesellschaft, betonte er immer wieder. In seinen letzten Lebensjahren lebte Zichichi zwischen der Schweiz, Rom und seiner sizilianischen Heimat.<BR \/><BR \/>Ministerpräsidentin Giorgia Meloni würdigte Zichichi als „einen Giganten unserer Zeit“. Er habe Italien mit seiner wissenschaftlichen Arbeit geehrt und als herausragender Vermittler der Wissenschaft gewusst, wie sich scheinbar Unverständliches für alle zugänglich machen lasse, schrieb Meloni in sozialen Netzwerken.<BR \/><BR \/>Zichichi habe stets betont, dass Vernunft und Glaube keine Gegensätze, sondern Verbündete seien, erklärte die Regierungschefin weiter. Sie zitierte dabei Papst Johannes Paul II., der von „zwei Flügeln“ gesprochen habe, mit denen sich der menschliche Geist zur Betrachtung der Wahrheit erhebe. „Sein Tod erfüllt uns mit tiefer Trauer“, schrieb Meloni.