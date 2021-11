Piaggio entwickelt Airbag für Motorroller

Bei einem Aufprall entfaltet sich der lebensrettende Polster, das am Fahrgestell von Motorrollern und Motorrädern angebracht wird, und öffnet sich innerhalb von Millisekunden.Mit der zunehmenden Nutzung von Zweirädern steigt auch das Engagement für die Sicherheit, berichtete Piaggio. „Motorräder erfreuen sich weltweit zunehmender Beliebtheit, was auch auf die Bequemlichkeit und einfache Nutzung von Zweirädern zurückzuführen ist. Heutzutage sind solche Fahrzeuge mit fortschrittlichen Sicherheitssystemen ausgestattet, und die Produktion von Airbags wird zu einem weiteren Schritt in diese Richtung beitragen“, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung von Piaggio und Autoliv.Die Entwicklung von Airbags für Motorroller sei ein wesentlicher Bestandteil der Nachhaltigkeitsagenda des Unternehmens, berichtet Mikael Bratt, CEO und Präsident von Autoliv. Ziel des Projekts sei es, bis 2030 jährlich 100.000 Leben zu retten.

apa