<BR \/>Im Fahrzeug befanden sich drei Personen, wovon eine Frau glücklicherweise nur leicht verletzt wurde. Sie wurde vom Weißen Kreuz erstversorgt und zur weiteren Kontrolle ins Krankenhaus gebracht. <BR \/><BR \/>Nach ersten Angaben war das Fahrzeug aufgrund der glatten Fahrbahn ins Rutschen gekommen. Es überschlug sich infolgedessen und blieb in einem Feld neben der Landesstraße liegen.<BR \/><BR \/>Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Pichl-Gsies, das Weiße Kreuz, die Carabinieri sowie der Straßendienst, der die Fahrbahn sicherte und Streumaßnahmen durchführte.<BR \/><BR \/><i>Es ist aufgrund von Glätte und Eis Vorsicht auf den Straßen geboten.<\/i>