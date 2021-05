Piemont: Protest gegen Corona-Regeln, 165 Strafen

165 Strafen wegen Verletzung der Corona-Regeln sind am Samstagnachmittag gegen die Teilnehmer einer Solidaritätsdemonstration mit der Inhaberin einer Konditorei in Chivasso in der norditalienischen Region Piemont verhängt worden. Die Frau, Rosanna Spatari, hatte in den vergangenen Wochen wiederholt den Anti-Covid-Vorschriften zum Trotz ihr Geschäft offen gehalten.