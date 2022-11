Piemont: Sohn tötet Mutter mit Messer

Der junge Mann soll während eines Streits mit einem Messer auf seine Mutter eingestochen haben. Dabei trafen Stiche unter anderem den Hals der Mutter. Der Sohn versuchte offenbar, ihren leblosen Körper in einen schwarzen Müllsack zu packen. Doch dann ließ es diesen auf dem Küchenboden liegen, und ging, um sich den Carabinieri zu stellen.Ersten Ermittlungen zufolge litt der 25-Jährige an Depressionen. Es gab keine früheren polizeilichen Anzeigen oder Interventionen wegen Misshandlungen oder Tätlichkeiten in der Familie.Spezialisten der Ermittlungsabteilung fanden in der Wohnung ein Küchenmesser mit glatter Klinge. Eine Autopsie ist angeordnet. Der Sohn wurde unter dem Vorwurf des Mordes verhaftet und sitzt im Gefängnis von Vercelli ein.