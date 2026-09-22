Im Zusammenhang mit dem Fall wird gegen einen 35-jährigen Lastwagenfahrer wegen des Verdachts auf vorsätzliche Tötung ermittelt ( <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/schuesse-im-hof-hausbesitzer-erschiesst-mutmasslichen-einbrecher-im-piemont" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">STOL hat berichtet<\/a>). Der 35-Jährige ist der Besitzer eines Bauernhofs, der derzeit renoviert wird und den eine Gruppe von Einbrechern in der Nacht angegriffen haben soll, berichtet die italienische Nachrichtenagentur „Ansa“.<BR \/><BR \/>Der Verdächtige hatte seit einigen Tagen in dem renovierungsbedürftigen Haus übernachtet. Offenbar befürchtete er, dass dort gelagertes Baumaterial gestohlen werden könnte. In der Nacht auf Sonntag schien sich diese Sorge zu bestätigen.<BR \/><BR \/>Der 36-Jährige gab an, in der Nacht Geräusche gehört zu haben, die darauf hindeuteten, dass jemand versucht habe, die Tür aufzubrechen. Den bisherigen Ermittlungen zufolge ging der Mann daraufhin auf den Balkon im ersten Stock und begann zu schreien. Daraufhin sollen die Einbrecher die Flucht ergriffen haben.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1362207_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Dennoch soll der Lastwagenfahrer auf die flüchtenden Einbrecher geschossen haben. Von den 15 Patronen in seiner Beretta im Kaliber 9 Millimeter soll er 13 abgefeuert haben – nahezu das gesamte Magazin. Nach bisherigen Rekonstruktionen zielte der Mann offenbar auf die Lichtkegel der Taschenlampen, die die Einbrecher bei sich trugen.<BR \/><BR \/>Am Körper des verstorbenen Gjovalin Lazri wurden zwei Einschusslöcher zwischen Hals und Schulter gefunden. Eine für Mittwoch geplante Autopsie sowie eine ballistische Untersuchung sollen nun klären, wie genau es zu den tödlichen Schüssen kam.<BR \/><BR \/><BR \/>Der Anwalt des 35-Jährigen – Pier Mario Morra – erklärte gegenüber der Tageszeitung „Corriere della Sera“, sein Mandant habe sich in Panik befunden und daraufhin in die Luft geschossen. Er sei „kein Scharfschütze“ und habe niemanden töten wollen. Anschließend habe der Mandant auch selbst die Rettungskräfte verständigt.