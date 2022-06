Pierpaolo Zamunaro ist neuer Generaldirektor der Edyna GmbH

Zamunaro leitete bisher die Direktion General Services, Procurement und Logistics in Alperia, war zuvor Generaldirektor der Hydros GmbH, ehemalige Gesellschaft zur Produktion von Wasserkraft, und Geschäftsführer bei Frener & Reifer und den entsprechenden Tochtergesellschaften im Ausland.„Ich freue mich sehr, mit Pierpaolo Zamunaro einen neuen Direktor für Edyna begrüßen zu können, der sowohl internationale Erfahrungen als auch ein tiefes Verständnis des Energiesektors mitbringt“, sagt Francesca Pasquali, Verwaltungsratspräsidentin von Edyna.„Es erwartet ihn ein hochqualifiziertes und engagiertes Team, um die künftigen Herausforderungen gemeinsam anzugehen und Südtirol weiterhin eine sichere, effiziente und moderne Stromverteilung zu garantieren. Ich bedanke mich außerdem bei Luis Amort, dem ich ebenso viele ausgezeichnete Ergebnisse in Alperia wünsche.“Edyna ist Südtirols größte Stromverteilungsgesellschaft und verantwortet ein Netz von knapp 9000 Kilometer (in Hoch-, Mittel- und Niedrigspannung) und verteilt mehr als 2,5 Terawattstunden. Sie ist damit der fünftgrößte Stromverteiler auf nationaler Ebene und eines der 4 Unternehmen, die als erste den Stromzähler der neuen Generation in Italien einführten.„Ich freue mich, ein so professionell aufgestelltes Unternehmen wie Edyna als Generaldirektor führen zu dürfen und gemeinsam mit dem Team weiterhin zu einem erfolgreichen Kurs in Richtung innovative Energieversorgung Südtirols beizutragen“, sagt Zamunaro.