Pilgerreise: Missbrauchsopfer beim Bischof

Bischof Ivo Muser: „Impuls weiterzumachen“

Kardinal Reinhard Marx: „Ein unglaublicher Durchbruch“

Bei einer Papstaudienz am Mittwoch, 17. Mai, überreichen die Pilger Papst Franziskus eine Botschaft und eine Ausgabe des Kunstwerks „Heart“ von Michael Pendry, das symbolisch für ihr Engagement für ein neues Bewusstsein im Umgang mit sexualisierter Gewalt im Raum der Kirche steht.Beim Zwischenstopp in Bozen wurde die Radgruppe von Bischof Ivo Muser und Kardinal Reinhard Marx, dem Erzbischof von München und Freising, begrüßt. Auch Bozens Bürger- und Vizebürgermeister, Renzo Caramaschi und Luis Walcher, sowie die Kinder- und Jugendanwältin Daniela Höller erwartete die Radgruppe am Domplatz.Beim Austausch im Pastoralzentrum sagte Bischof Ivo Muser, dass „euer Halt hier in Bozen für uns ein Impuls ist, an unserer Verantwortung und an unseren Vorhaben festzuhalten und weiterzumachen. Als Kirche und Gesellschaft sind wir aufgerufen, der Aufmerksamkeit auf die Betroffenen von Missbrauch und Gewalt Priorität zu verleihen.“Kardinal Reinhard Marx dankte der Betroffenengruppe für ihr Vorangehen: „Dass diese Gruppe in den vergangenen Jahr Schritt für Schritt nach draußen gegangen ist und sagt: Hier ist mein Name – das ist ein Weg gewesen, der ein unglaublicher Durchbruch war. Man sieht es heute an der Resonanz und Aufmerksamkeit. Danke für den Dienst, den sie damit der Kirche und der Gesellschaft erweisen. Ihr alle helft mit, dass nicht vergessen wird.“Am Abend findet eine Andacht im Pastoralzentrum statt, die von Kilian Semel, Leiter der Stabsstelle Beratung und Seelsorge für Betroffene von Missbrauch und Gewalt in der Erzdiözese München und Freising, sowie Gottfried Ugolini, Leiter des Dienstes für den Schutz von Minderjährigen und schutzbedürftigen Personen der Diözese, geleitet wurde.