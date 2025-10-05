Die Initiative der Seelsorgeeinheit Untervinschgau und des diözesanen Amtes für Dialog stand im Zeichen der Schöpfungsverantwortung und erinnerte zugleich an das Erste Ökumenische Konzil von Nizäa, das sich heuer zum 1700. Mal jährt – eine Gelegenheit, über den gemeinsamen Glauben und die Einheit der Kirche nachzudenken. Vor dem Hintergrund des neu eingeführten Franziskus-Feiertags regte Bischof Muser dazu an, den Wert von Sonn- und Feiertagen neu in den Blick zu nehmen.<BR \/><BR \/><BR \/>Die Pilgerwanderung, an der über 50 Personen teilgenommen haben, war Teil und Abschluss der diözesanen Veranstaltungen zum Monat der Schöpfung. Die Verbindung von Spiritualität, Naturerfahrung und ökumenischer Zusammenarbeit prägt den Jesus-Besinnungsweg, der vor 25 Jahren auf Initiative des damaligen Dekans Georg Peer oberhalb von Naturns entstanden ist.<h3>\r\nSonn- und Feiertage als Menschheitsgut<\/h3><BR \/>Der 4. Oktober wird ab 2026 in Italien als gesetzlicher Feiertag begangen. Bischof Muser nahm den neu eingeführten Franziskus-Feiertag zum Anlass, um den Blick auf den tieferen Wert der Sonn- und Feiertage zu lenken. „Italien bekommt, auch für mich überraschend, einen neuen gesetzlichen Feiertag: den 4. Oktober, das Fest des heiligen Franz von Assisi. Franziskus ist eine verbindende Gestalt weit über die konfessionellen Grenzen hinaus. Er steht für Werthaltungen von großer Aktualität: Versöhnung, Frieden, Dialog, Ehrfurcht vor dem Schöpfer und allen seinen Geschöpfen, Gewaltlosigkeit, einfacher Lebensstil, universale Geschwisterlichkeit. Weit über die Bedeutung dieses neuen Feiertags hinaus, ist es mir wichtig, aus aktuellem Anlass wieder eine Lanze zu brechen für die Bedeutung des Sonntags und unserer Feiertage. Mich stört, wenn Feiertage nur unter der Perspektive der ökonomischen Kosten betrachtet werden. Feiertage sind viel mehr!“ <BR \/>Und weiter: „Wir brauchen nicht mehr freie Tage, wir brauchen unsere Feiertage! Wenn Sonn- und Feiertage nicht mehr sind als freie Tage, nur mit der Möglichkeit, noch mehr frei zu haben, dann brauchen wir sie nicht. Der neue Feiertag soll nicht ein neuer freier Tag werden, sondern eine Einladung, in den Spiegel dieses faszinierenden Heiligen zu schauen und uns für die Werte zu entscheiden, die er aus christlicher Überzeugung gelebt hat und für die er auch heute noch steht. Das tut Italien gut. Das tut allen gut, weit über die Kirche hinaus.“