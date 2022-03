Pilot stirbt nach Absturz von Kampfjet in der Lombardei

Einer der beiden Piloten wurde auf einem Fels lebend geborgen, sein zustand sei kritisch. Der zweite, nach dem gesucht wurde, wurde von den Rettungsmannschaft tot gefunden, berichtete die Mailänder Tageszeitung „Corriere della Sera“ in ihrer Online-Ausgabe.Der Kampfjet sei in Brand geraten, teilten die Rettungseinheiten mit. Ein Knall war in der ganzen Gegend deutlich zu hören. Nach dem Absturz stieg eine dunkle Rauchwolke von dem Berg Legnone auf, auf den der Flieger stürzte, die von mehreren Kilometern Entfernung aus sichtbar sei.Die Maschine war von dem Flughafen Venegono nahe der lombardischen Stadt Varese gestartet. Bei dem Flieger handelt es sich um einen Kampfjet der italienischen Luftwaffe des Typs Alenia Aermacchi T-346A, der von dem Rüstungskonzern Leonardo gebaut wurde. Das Flugzeug befand sich noch in der Testphase. Bei den beiden Männern an Bord des Kampfjets handelte es sich um Leonardo-Testpiloten.