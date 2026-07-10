Seit Jahren setzt sich die Alpin Arena Schnals aktiv gegen den Rückgang des Gletschers ein und investiert erhebliche finanzielle Mittel sowie großen personellen Aufwand in dessen Erhalt. Jedes Frühjahr werden um die 300.000 m³ technischer Schnee produziert und auf dem Gletscher verteilt oder in speziellen Depots gelagert. Diese Schneereserven sowie rund 9 Hektar der Gletscherfläche werden während der Sommermonate mit Geotextilien abgedeckt, um das Abschmelzen zu verlangsamen. <BR \/><BR \/>Im Rahmen des Pilotprojekts wird nun ein Teil der bisher geschützten Flächen mit den innovativen Geotextilien von MINI TAKES CARE bedeckt, um deren Wirksamkeit unter realen Bedingungen im Hochgebirge zu testen und zu bewerten.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1334616_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Das Projekt widmet sich einer der zentralen Herausforderungen alpiner Ökosysteme: dem Erhalt von Schnee und Eis während der Sommermonate. Damit leistet es einen Beitrag zum Schutz natürlicher Ressourcen und zur nachhaltigen Entwicklung des Wintertourismus. Die von Lenzing AG hergestellten Geotextilien bestehen aus TÜV-AUSTRIA-zertifizierten Fasern, die biologisch abbaubar und kompostierbar sind. Dank ihrer isolierenden Eigenschaften und ihrer Widerstandsfähigkeit gegenüber extremen Witterungsbedingungen tragen sie dazu bei, den Schneeverlust zu reduzieren – und das mit einer deutlich geringeren Umweltbelastung als herkömmliche Geotextilien auf fossiler Basis.<BR \/><BR \/>Im Rahmen der Testphase werden sowohl die technischen Eigenschaften der Materialien als auch ihr Beitrag zur Verringerung von Mikroplastik in alpinen Ökosystemen untersucht. Darüber hinaus ermöglicht der Einsatz erneuerbarer Fasern eine Reduzierung der CO₂-Emissionen und des Wasserverbrauchs in der Produktion.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1334619_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Ein besonderes Merkmal des Projekts ist sein Kreislaufansatz: Nach ihrer Nutzung werden die Geotextilien gesammelt und recycelt, um daraus erneut Fasern und Garne für neue textile Anwendungen herzustellen. Dank der Zusammenarbeit mit Marchi & Fildi sowie SAFE entsteht so ein innovatives Modell für die Wiederverwertung und Wiederverwendung von Materialien.