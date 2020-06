Pilze mit Vorsicht genießen - kostenlose Beratungen

Die Mykologischen Kontrollstellen stellen auch Bescheinigungen für den Verkauf von frischen Pilzen aus und führen Eignungsprüfungen zum Pilzhandel und -verkauf durch.Hier die Adressen, Termine und Uhrzeiten der Beratungen:20. Juli – 14. AugustJeden Montag von 16 bis 17.30 Uhr - nur nach Vormerkung!17. August – 30. OktoberJeden Montag und an allen geraden Werktagen von 16 bis 17.30 Uhr – nur nach Terminvereinbarung!Informationen und Terminvereinbarung:Mykologische Kontrollstelle des Dienstes für Hygiene und öffentliche Gesundheit, Amba-Alagi-Straße 33, Bozen, Tel. 0471 90922301. Juli - 30. OktoberMontag bis Freitagmittag - nur nach Terminvereinbarung!Die Bescheinigungen für Pilze, welche für den Handel bestimmt sind, werden von Montag bis Freitag von 8 bis 9 Uhr ausgestellt (Feiertage ausgenommen).Informationen und Terminvereinbarung:Mykologische Beratungsstelle, Dantestraße 51, Gebäude C, II Stock, Brixen, Tel. 0472 81248022. Juni - 30. OktoberJeden Montag und an allen geraden Werktagen von von 14.30 bis 16 Uhr - freitags von 10 bis 12 Uhr.Informationen:Dienst für Hygiene und Öffentliche Gesundheit, Goethestr. 7, Meran, Tel. 0473 25181101. Juli – 30. September - nur nach Terminvereinbarung!Jeden Montag und an allen geraden Werktagen von 17 bis 18 UhrInformationen und Terminvereinbarung:Dienst für Hygiene und Öffentliche Gesundheit, Paternsteig 3, Bruneck, Tel. 0474 586530

