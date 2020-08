Pilzesammler stirbt nach Absturz

Als er nicht zum vereinbarten Treffpunkt kam, befürchtete sein Begleiter Schlimmes und schlug Alarm. Der Rettungseinsatz brachte dann die traurige Gewissheit: Ein in Pordenone geborener und in BRixen wohnhafter Mann war beim Pilzesammeln im felsigen Waldgelände hinter dem Hotel „Majestic“ in Brixen tödlich verunglückt.