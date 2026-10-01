„Aufgrund der etwas feuchteren Witterung ab Ende August hat sich das Pilzwachstum deutlich verstärkt. Vor allem verschiedene Speisepilzarten kommen in unseren Waldgebieten auch im Oktober noch vor“, sagt Dallagiacoma. Mit etwas Glück und einem geschulten Blick sind derzeit vor allem Steinpilze, Pfifferlinge, Schirmpilze, Hallimasch und die sogenannten Herrennagele zwischen Moos, Steinen und Laub zu finden. Wie üppig die Ausbeute ausfällt, hängt allerdings von der Höhenlage, dem Standort und den örtlichen Niederschlagsverhältnissen ab.<h3>\r\n51 Strafen ausgestellt<\/h3>Erst ab der letzten Augustwoche nahm das Pilzaufkommen deutlich zu und mit ihm offenbar auch die Zahl derer, die das Körbchen zu voll machten. So verlockend die Funde auch sein mögen: Beim Sammeln gelten klare Grenzen. 51 Übertretungen des Landesgesetzes Nr. 18\/1991 wurden in der diesjährigen Pilzsaison geahndet. Die Summe der verhängten Verwaltungsstrafen beläuft sich auf 5.893 Euro. Bei den festgestellten Verstößen handelte es sich überwiegend um das Sammeln von Speisepilzen, insbesondere von Steinpilzen, Pfifferlingen, Schirmpilzen, Herrennagele sowie teilweise Hallimasch.<BR \/><BR \/>Dabei war die Pilzsaison zunächst denkbar schleppend angelaufen. „Bis Ende Juli gab es witterungsbedingt kaum nennenswertes Wachstum, entsprechend wurden in diesem Zeitraum nur zwei Übertretungen festgestellt“, erklärt Dallagiacoma. <h3>\r\nDie Regeln<\/h3>Erlaubt ist das Pilzesammeln an geraden Kalendertagen zwischen 7 und 19 Uhr. Wer außerhalb seiner Wohnsitzgemeinde sammelt, muss zudem eine Gebühr an die jeweilige Gemeinde entrichten. Innerhalb der eigenen Wohnsitzgemeinde ist das Sammeln von zwei Kilogramm Pilzen pro Person und Tag erlaubt. Außerhalb der eigenen Gemeinde ist nur ein Kilogramm pro Person und Tag gestattet. Ein absolutes Sammelverbot gilt hingegen derzeit in Karneid, Tiers und Welschnofen sowie in Kohlern in der Gemeinde Bozen.