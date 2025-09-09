Der Unfall ereignete sich am späten Sonntagnachmittag. Der 66-Jährige befand sich gerade im Waldgebiet nahe Grumes, als er das Gleichgewicht verlor und zu Sturz kam. Zunächst schien sein Zustand nicht besorgniserregend, den Notruf setzte der Mann noch selbst ab.<BR \/><BR \/>Der Pilzsammler war alleine aufgebrochen, nur seine beiden Hunde hatte er bei sich – zum Glück: Durch das Bellen seiner treuen Gefährten wurden die Rettungskräfte, die sich mittlerweile auf die Suche nach dem Verunglückten gemacht hatten, auf ihn aufmerksam.<BR \/><BR \/>Die Rettungskräfte gelangten über einen Waldweg zum Unfallort, der Mann wurde noch vor Ort erstversorgt. Da sich sein Zustand aber zunehmend verschlechterte, forderten die Rettungskräfte zusätzlich einen Notarzthubschrauber an. Mit diesem wurde der Mann in kritischem Zustand ins Krankenhaus Santa Chiara in Trient gebracht.<BR \/><BR \/> <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Haben Sie einen Fehler entdeckt? Geben Sie uns bitte Bescheid. <\/a>