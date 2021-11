Pinot Noir im Fokus der Kellerei Girlan

Die Kellerei Girlan wurde 1923 gegründet und ist der Zusammenschluss von rund 200 Winzerfamilien, die 220 Hektar in den besten Lagen des Überetsch und Unterlandes bewirtschaften. Heute zählen die Weine zu den meist prämierten der Region.Die Rebsorte Pinot Noir steht bei der Kellerei Girlan seit jeher besonders im Fokus. Seit den 1980er Jahren verdoppelte sich die Anbaufläche dieser Rebsorte von anfänglich 20 auf heute 40 Hektar und es entstanden Weine wie Patricia Pinot Noir und Trattmann Pinot Noir Riserva.Pinot Noir ist somit der unumstrittene Protagonist der Kellerei.Seit Kellermeister Gerhard Kofler und Geschäftsführer Oscar Lorandi die Geschicke der Kellerei leiten, wurde der Fokus noch stärker auf diese Rebsorte gesetzt. Dabei wurden 3 Einzellagen eruiert, mit dem Ziel, ihre Besonderheiten hervorzuheben:Die Einzellage Girlan (auf 500 Meter) zeichnet sich durch Moränenablagerungen auf vulkanischem Porphyrgestein aus.Die Einzellage Pinzon (auf 450 Meter) weist kalkhaltige Lehmböden auf und die Weinberge sind nach Südwesten ausgerichtet.Die Einzellage Mazon (auf 400 Meter) zählt zu den besten Pinot Noir-Gebieten Italiens. Hier wachsen die Reben auf Böden, die reich an Ton und Kalk sind, mit Ausrichtung nach Westen.Das Ergebnis dieser intensiven Recherche findet seine Vollendung in 5 Pinot Noir-Etiketten:Patricia und Flora vereinen die Trauben der 3 Einzellagen, um Weine von großer Balance zu erhalten.Trattmann vereint die für Mazon typische Eleganz und die Kraft von Girlan.Curlan und Vigna Ganger hingegen verkörpern den reinen Ausdruck, der aus einzelnen Parzellen gewonnen werden kann: Ersterer spiegelt die Fülle und Frische von Girlan wider, während Letzterer die einzigartige Finesse ausdrückt, die nur ein einzelner Weinberg in der Monopollage Mazons hervorbringen kann.

