Pisa: Psychiaterin nach Angriff mit Eisenstange gestorben

Ex-Patient ist mutmaßlicher Täter

Fall löst Diskussion aus

Als sie am Freitag um 18 Uhr ihren Turnus beendet hatte und ihr Fahrrad holen wollte, um nach Hause zu fahren, kam es zu dem folgenschweren Angriff.Während Capovani dabei war, das Fahrradschloss aufzusperren, näherte sich ihr ein Mann und schlug ihr mit einer Eisenstange mindestens 5 Mal auf den Kopf. (STOL hat berichtet). Mit schwersten Verletzungen wurde die 55-Jährige ins Krankenhaus eingeliefert und noch am Abend einer Operation am Kopf unterzogen. Die Schwerverletzte überlebte die Nacht aber nicht.Gianluca Paul Seung, der 35-jährige mutmaßliche Täter, war 2019 bei der getöteten Ärztin in psychiatrischer Behandlung. Die Ermittlungen ergaben, dass der Mann „einen starken Groll gegen die Ärztin hegte, was durch eine Analyse der Social-Media-Profile des Verdächtigen bestätigt wird“, so die Ermittler.In der Nacht wollte die Polizei die Wohnung des mutmaßlichen Täters durchsuchen, aber dieser verbarrikadierte sich. Als die Beamten die Tür aufbrachen, versuchte er, sich der Verhaftung zu entziehen, indem er ein Pfefferspray einsetzte.Die Polizei nahm ihn fest und beschlagnahmt Beweisstücke, wie PC und Mobiltelefon. Anschließend brachten die Beamten ihn in das Gefängnis von Pisa.Der Fall löste in Italien eine Diskussion wegen der zunehmenden Zahl von Angriffen auf das Gesundheitspersonal aus. In den Notaufnahmen einiger Krankenhäusern in Großstädten wurden Polizeiwachzimmer eingerichtet.Täglich werde das Gesundheitspersonal physisch, oder verbal angegriffen, beklagte die Ärztekammer. Frauen seien von diesem Phänomen besonders betroffen, das nach der Pandemie stark zugenommen habe.