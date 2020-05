Pistole und Kokain beschlagnahmt: Bozner Drogendealer verhaftet

In den vergangenen Tagen observierten Beamte der Antidrogen-Einheit eine Wohnung in einer Bozner Wohnsiedlung, nachdem mehrere Anrainer ein auffälliges Kommen und Gehen von Personen gemeldet hatten. Darin wohnte ein 37-jährigen Bozner, der bereits in der Vergangenheit wegen Körperverletzung und Drogendelikten verurteilt worden war.Im Zuge der Beschattungen wurden die Beamten Zeugen eines Drogenhandels seitens des beschatteten 37-Jährigen und einer zweiten Person. Der Käufer wurde nach dem Deal von den Beamten festgesetzt und auf die Quästur gebracht. Er hatte ein Gramm Kokain in seinem Besitz.Auch der 37-jährige Drogendealer wurde verhaftet und einer Leibesvisitation unterzogen. Anschließend wurde auch seine Wohnung durchsucht. Hier wurden die Fahnder fündig: 5 weitere Päckchen mit insgesamt 5 Gramm Kokain und eine Pistole der Marke Beretta Mod. 74, Kaliber 22, mit 7 Patronen und Schalldämpfer wurden beschlagnahmt.Es wird ermittelt, ob die beschlagnahmte Pistole in der Vergangenheit bei eventuellen Bluttaten verwendet wurde. Der 37-Jährige wurde verhaftet und ins Bozner Gefängnis gebracht.

stol