Die Carabinieri haben in den vergangenen Wochen ihre Kontrollen im Stadtgebiet von Bozen intensiviert. Dabei wurden mehrere Einsätze durchgeführt, E-Bikes sichergestellt, Drogen beschlagnahmt sowie Waffen wegen Sicherheitsmängeln eingezogen.<BR \/><BR \/>Zwei E-Bike-Diebe wurden in der Innenstadt gestoppt. Dabei wurde ein 1997 geborener türkischer Staatsbürger angehalten, ein E-Bike im Wert von rund 5.000 Euro sichergestellt und dem Eigentümer zurückgegeben. Ein weiterer Verdächtiger konnte zunächst fliehen, wurde jedoch später ausgeforscht, heißt es in einer Aussendung der Carabinieri. Beide wurden angezeigt. Ein weiteres hochwertiges E-Bike wurde im Rahmen eines koordinierten Einsatzes sichergestellt.<h3>\r\n35 Gramm Haschisch sichergestellt<\/h3>\r\nBei Drogenkontrollen stellten die Beamten bei mehreren Einsätzen Haschisch sicher. Unter anderem wurde ein 19-Jähriger damit angetroffen und wegen des Besitzes gemeldet. Zu einem weiteren Drogenfund kam es währen einer Verkehrskontrolle: Laut Aussendung wurde ein 23-jähriger Fahrzeuglenker angehalten, der offenbar sichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Da er überdies Haschisch und Marihuana bei sich hatte, wurde sein Führerschein entzogen.<BR \/><BR \/>Auch im Bereich der Loreto-Brücke sollten die Beamten fündig werden. Dort stellten sie bei mehreren Kontrollen über 35 Gramm Haschisch sicher. Zwei Männer im Alter von 33 und 26 Jahren sowie ein 24-jähriger Marokkaner wurden wegen Drogenbesitz gemeldet.<h3>\r\n17-Jähriger mit Kokain erwischt<\/h3>Im Rahmen weiterer Kontrollen wurde ein 17-jähriger Jugendlicher aus Bozen kontrolliert. Der Minderjährige war bereits polizeibekannt und wurde mit einer Dosis Kokain angetroffen. Die Substanz wurde sichergestellt, der Jugendliche der zuständigen Behörde sowie der Jugendstaatsanwaltschaft gemeldet.<BR \/><BR \/>Einen ausländischen Staatsbürger ohne Ausweisdokumente und ohne gültigen Aufenthaltstitel kontrollierten die Carabinieri im Bereich der Duca-d’Aosta-Straße. Nach den Überprüfungen wurde er zur zuständigen Behörde gebracht, wo über weitere Maßnahmen entschieden wird.<h3>\r\nWaffen und Munition falsch gelagert<\/h3>Bei einer Kontrolle bei einem Unternehmer in Bozen stellten die Carabinieri zwei Pistolen sowie rund 100 Schuss Munition sicher. Die Waffen waren nach Angaben der Ermittler nicht ordnungsgemäß verwahrt. Zudem wurden zwei nicht gemeldete Stichwaffen (ein Säbel mit 38 cm Klinge und ein Dolch mit 29 cm Klinge) sichergestellt. Der Mann wurde angezeigt.