Pitch your project 2020: Junge Projektideen für den Alpenraum gesucht

Dabei erhalten die Projektwerber Unterstützung bei der Verwirklichung ihrer Ideen und die Möglichkeit, sich mit anderen Jugendlichen aus dem gesamten Alpenraum auszutauschen.Gesucht werden innovative Ideen zu fünf Themenbereichen: Nachhaltiger Umgang mit den natürlichen Ressourcen des Alpenraumes und Widerstandsfähigkeit gegenüber dem Klimawandel; Digitalisierung, Bildung und Arbeitsmarkt; Förderung der Geschichte, Identität und Integration der Alpenregion; Stärkung der Widerstandsfähigkeit unserer Alpenregion gegenüber (Gesundheits-, Energie-, Wirtschafts-…)Krisen; Entwicklung der lokalen Versorgung: Gewährleistung einer regionalen, nachhaltigen Produktion und kurzer Wege in Handel und Konsum.Anmeldungen erfolgen einzeln oder als Gruppe online bis spätestens 31. Oktober 2020. Nähere Informationen zum Wettbewerb sind auf der Webseite einsehbar oder unter der E-Mail-Adresse [email protected] erhältlich.Aus allen eingereichten Projekten wählt eine Jury im November 2020 die Top-5-Projekte aus. Die ausgewählten Bewerber können ihr Projekt beim EUSALP-Jahresforum 2020 am 10./11. Dezember in Nizza, der Hauptveranstaltung des EUSALP-Jahres, vorstellen. Direkt im Anschluss wird das Publikum über die fünf Projekte abstimmen. Die drei besten Projekte erhalten von der Europäischen Union ein Preisgeld für die weitere Umsetzung. EUSALP-Expertinnen und Experten werden den Gewinnern zudem bei der Verwirklichung ihrer Projektideen helfen.„Pitch your project 2020“ ist eine Initiative im Rahmen von youth.shaping.EUSALP, der Jugend-Initiative der EU-Strategie für den Alpenraum (EUSALP). Der Wettbewerb wird von der Europäischen Kommission und dem Land Tirol finanziert und organisiert und von der französischen EUSALP-Präsidentschaft 2020 unterstützt.

lpa