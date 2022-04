Pizza mögen viele – doch wie gelingt sie am besten. splus hat beim italienweit ersten Lehrgang für die Qualifikation zum Pizzabäcker Tipps erhalten.

Pizza backen will gelernt sein

Am 20. April können an der Landesberufsschule Emma Hellenstainer Pizza bestellt werden. Die Einnahmen werden an die Ukraine gespendet. Landesberufsschule Emma Hellenstainer - Foto: © Landesberufsschule Emma Hellenstainer