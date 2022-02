Nach wiederholten Verstößen – Was der Pizzeria „Beatrice“ nun droht

Unverbesserlich: Die Pizzeria „Beatrice“ am Meraner Praderplatz kommt nicht aus den Schlagzeilen. Sie musste erneut für 5 Tage gesperrt werden. Am Samstagabend wurden in der Pizzeria laut Polizei und Carabinieri erneut Dutzende Gäste ohne Green Pass bzw. Maske angetroffen. + von Luise Malfertheiner