Pizzeria-Besitzerin geht gegen Hasskommentare vor: Tot aufgefunden

Die Leiche der Gastwirtin Giovanna Pedretti wurde am Ufer eines Flusses unweit ihres Restaurants „Le Vignole“ in der Gemeinde Sant'Angelo Lodigiano in Norditalien entdeckt, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtete. Die Pizzeria-Besitzerin machte zuvor Schlagzeilen, weil sie schlagfertig auf eine homophobe und diskriminierende Online-Bewertung reagierte. Später kamen Zweifel an dieser Geschichte auf.Ein Gast soll sich beschwert haben, dass er „neben einigen Schwulen“ habe sitzen müssen und neben einem „Jungen im Rollstuhl, der nur mit Mühe essen konnte“. Später sei der Eintrag gelöscht worden.Pedretti bat den Gast in ihrer Antwort laut einem von ihr geteilten Bildschirmfoto, nicht wiederzukommen: „Ich ersuche Sie freundlich, unser Lokal nicht mehr zu besuchen, es sei denn, Sie kehren zu den Werten von Menschlichkeit zurück, die ihre Kritik hat vermissen lassen.“Der Fall sorgte in Italien für große Aufregung. Die Besitzerin der Pizzeria wurde zunächst für ihre Zivilcourage gefeiert. Doch kurz darauf mehrten sich in den sozialen Medien Zweifel an der Geschichte. Eine bekannte Journalistin, äußerte den Verdacht, der ganze Vorfall sei erfunden, und warf der Gastwirtin eine Marketingaktion vor.Die genaue Todesursache der Gastwirtin ist noch unklar. An dem Flussufer fanden die Ermittler auch das Auto der Frau. Die Behörden ordneten die Autopsie der Leiche an.Nach Pedretti war am Sonntag gesucht worden, nachdem ihr Ehemann sie als vermisst gemeldet hatte. Die Überprüfung von Überwachungskameraaufnahmen zeigte, dass Pedretti gegen 4 Uhr morgens ihre Wohnung verlassen hatte.Die Staatsanwaltschaft in Lodi hat die Ermittlungen aufgenommen, wie die Nachrichtenagentur Ansa meldet. Bislang gebe es jedoch weder einen Verdächtigen noch einen konkreten Verdacht auf ein Verbrechen.Die Carabinieri in Lodi führen die Untersuchungen in diesem Fall durch. Suizid wird als eine mögliche Todesursache in Betracht gezogen. Um Klarheit in den Fall zu bringen, hat die Staatsanwaltschaft eine Autopsie angeordnet.