<BR \/><BR \/>Die Freiwillige Feuerwehr St. Pauls wurde am Samstagabend zu einer Fahrzeugbergung bei der Kreuzung zum Nussbaumerweg gerufen. <BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1255197_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Ein Pkw war bei einem Manöver über eine Stützmauer geraten und kam nicht mehr weiter. Das Auto wurde gesichert und anschließend mit dem Kran schonend zurück auf die Straße gehoben, berichten die Wehrleute. <BR \/><BR \/><BR \/>Die Insassen kamen mit einem Schrecken davon, der Einsatz wurde nach etwa einer Stunde beendet. Vor Ort waren auch Berufsfeuerwehr und Ortspolizei.