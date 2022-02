Pkw gegen Zug: 20-Jähriger getötet

Bei der Kollision eines Pkw mit einem Zug am späten Freitagnachmittag in der Oststeiermark ein 20-jähriger Mann getötet worden. Der Wagen wurde auf einem unbeschrankten Bahnübergang erfasst und rund 190 Meter weit mitgeschleift. Der junge Pole, der als Beifahrer im Auto saß, erlag noch am Unfallort den schweren Verletzungen. Der Lenker (22) wurde schwer, ein weiterer Mann im Fond wurde laut Polizei leicht verletzt.