Pkw gerät über die Straße in den Wald: Eine Person erheblich verletzt

Es war kurz nach 14 Uhr, als Alarm geschlagen wurde: Verkehrsunfall in St. Martin in Thurn.Die Freiwillige Feuerwehr von St. Martin in Thurn war gleich vor Ort. Aufgrund der Verletzungen musste der Notarzthubschrauber Pelikan 2 gerufen werden.Die 2 Personen im Pkw konnten selbst das Fahrzeug verlassen. Eine Person hat sich bei dem Unfall jedoch erheblich am Thorax und an der Wirbelsäule verletzt und wurde ins Krankenhaus nach Brixen geflogen.Die zweite Person wurde leicht verletzt und wurde zur Kontrolle ins Krankenhaus Bruneck gebracht.Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr St. Martin in Thurn und der Notarzthubschrauber Pelikan 2.