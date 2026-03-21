Zum Unfall kam es kurz nach 21 Uhr auf der Landesstraße.<BR \/><BR \/>Ein Pkw mit drei Touristen aus Deutschland an Bord kam auf der schneebedeckten Straße von der Fahrbahn ab und überschlug sich.<BR \/><BR \/>Ein Mann verletzte sich schwer. Er wurde nach der Erstversorgung vom Weißen Kreuz nach Sterzing gebracht und von dort mit dem Notarzthubschrauber Pelikan weiter nach Bozen geflogen. Die beiden anderen Insassen blieben leicht verletzt.<BR \/><BR \/>Im Einsatz standen neben dem Weißen Kreuz die Freiwilligen Feuerwehren von Ratschings, Innerratschings, Ratschings-Zug Stange und Sterzing.