Der Unfall ereignete sich am heutigen Donnerstagmittag gegen 13 Uhr auf der Höhe von Wiesen bei Taisten. Ein Pkw war aus ungeklärten Gründen von der Straße abgekommen und in einen Graben neben der Straße gerutscht.<BR \/><BR \/>Der Pkw prallte im Anschluss seitlich gegen einen Baum, weshalb der einheimische Fahrzeuglenker nicht mehr aus dem Fahrzeug aussteigen konnte.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1240611_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Freiwilligen Feuerwehren von Taisten und Welsberg holten den Mann über die Frontscheibe des Fahrzeugs heraus. Während der Bergungs- und Aufräumarbeiten war die Straße gesperrt.<BR \/><BR \/>Der Einheimische wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Weißen Kreuz ins Krankenhaus gebracht.<BR \/><BR \/>Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von Taisten und Welsberg sowie das Weiße Kreuz Innichen und die Ordnungskräfte.