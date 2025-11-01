<BR \/><BR \/>Die Freiwillige Feuerwehr Leifers wurde am Freitag gegen 20.30 Uhr alarmiert: Am linken Eisackufer hatte der Lenker eines Pkw vom Typ BMW die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1232910_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Daraufhin war der leistungsstarke Wagen mit voller Wucht gegen eine Leitplanke geprallt. Zu dem Zeitpunkt fuhren weitere Pkw an der Unfallstelle vorbei – sie alarmierten sofort die Rettungskräfte. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1232913_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Glücklicherweise blieb der Lenker nicht im Wrack eingeklemmt. Er wurde von Sanitätern des Roten Kreuzes vor Ort erstversorgt und anschließend ins Bozner Krankenhaus gebracht. Er soll sich leichte Verletzungen beim Unfall zugezogen haben.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1232916_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die ebenfalls angerückten Carabinieri nahmen die Erhebungen zum Unfallhergang auf, während die Freiwilligen Feuerwehren sich um die Aufräumarbeiten kümmerten.