In Industriegebiet von Mezzolombardo ist es in der Nacht auf heute gegen 2.30 Uhr in einem Kreisverkehr zu einem Unfall gekommen.<BR /><BR /> Ein Pkw war von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Zaun gekracht. Als die Einsatzkräfte am Unfallort eintrafen, bot sich ihnen ein rätselhaftes Bild: Das Auto war abgeschlossen – von der Fahrerin oder dem Fahrer fehlte jedoch jede Spur. <BR /><BR /><BR /><div class="img-embed"><embed id="1207374_image" /></div>
<BR /><BR />Die Suche nach der Lenkerin oder dem Lenker des Unfallfahrzeugs blieb erfolglos. Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr von Mezzolombardo und die Carabinieri.<BR /><BR />