Pkw landet nach Zusammenstoß in der Wiese

Ein Pkw ist am Donnerstagmorgen kurz vor 7.30 Uhr auf der Passeirer Straße mit einem Lastwagen zusammengeprallt. Der Aufprall war so heftig, dass der Pkw über die Straße hinaus und einen Abhang hinunter in eine Wiese geschleudert wurde.