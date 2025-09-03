<BR \/><BR \/>Den Notruf abgesetzt hatte der betroffene Lenker selbst. Zwischen Mitternacht und ein Uhr hatte er auf der Brennerstaatsstraße bei Franzensfeste einen Hirsch erfasst. <BR \/><BR \/>Angesichts des Schadens, der am Auto entstand, hatte der Fahrer großes Glück – er wurde beim Unfall nicht verletzt. An Ort und Stelle den schweren Verletzungen erlegen ist hingegen das Wildtier. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1207920_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Freiwillige Feuerwehr Franzensfeste kümmerte sich um die Aufräumarbeiten, vor Ort waren auch die Carabinieri und der zuständige Jagdaufseher. Der Einsatz endete gegen 2.30 Uhr.