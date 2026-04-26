<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1305891_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Alarmiert wurden die Berufsfeuerwehr Bozen und die Freiwillige Feuerwehr St. Jakob\/Grutzen. Aus unbekannter Ursache hatte der Lenker eines Pkw in der Pfarrhofstraße die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1305894_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Dabei prallte der Pkw gegen die Begrenzungspfosten zwischen der Fahrbahn und dem Radweg, der Wagen überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1305897_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Neben den Wehrleuten rückte auch das Rote Kreuz aus – Informationen über die Anzahl der Insassen sowie den Schweregrad ihrer Verletzungen liegen derzeit nicht vor. Die Wehrleute räumten die Unfallstelle, am Pkw entstand erheblicher Sachschaden. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1305900_image" \/><\/div>\r\n