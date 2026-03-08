<BR \/><BR \/>Die Freiwillige Feuerwehr Prags wurde in der Nacht auf den heutigen Sonntag gegen 2.30 Uhr alarmiert. Auf der Straße am Taleingang hatte sich ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. <BR \/><BR \/>Die angerückten Wehrleute fanden ein stark beschädigtes Auto vor – wie sich herausstellte, hatte sich das Fahrzeug aus unbekannter Ursache überschlagen. <BR \/><BR \/>Wie durch ein Wunder blieb niemand im Pkw eingeklemmt – die Wehrleute konnten sich damit um die Aufräumarbeiten kümmern, die verwickelten Personen seien nicht verletzt gewesen, berichten die Einsatzkräfte.