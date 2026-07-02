Bei St. Pauls auf Höhe der Schottergrube ist eine Frau am heutigen Donnerstag gegen 9 Uhr aus bisher ungeklärten Gründen von der Straße abgekommen. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1331124_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Sie krachte mit ihrem Pkw gegen eine Mauer, ihr Fahrzeug überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die Frau wurde vor Ort erstversorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht. Im Pkw befanden sich keine weiteren Personen.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1331127_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Im Zuge des Unfalls wurde die Straße einspurig gesperrt. Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von St. Pauls und St. Michael\/Eppan, die Berufsfeuerwehr und das Weiße Kreuz.