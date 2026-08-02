Gegen 1.45 Uhr prallten auf der Höhe von Neuhaus ein Auto und ein Kleinbus aufeinander. <BR \/><BR \/>Der Lenker des Busses, ein Einheimischer, blieb infolge des Unfalls im Wagen eingesperrt, sodass die Feuerwehr die Tür entfernen musste, um ihn zu befreien. Er wurde nach der Erstversorgung vor Ort mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus eingeliefert, war jedoch die ganze Zeit über ansprechbar. <BR \/><BR \/>Auch der Lenker des Autos, ebenfalls ein Südtiroler, wurde zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht.<BR \/><BR \/>Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von St. Martin und St. Leonhard, das Weiße Kreuz samt Notarzt sowie die Carabinieri.