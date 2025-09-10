Der genaue Unfallhergang ist noch unklar. Fest steht, dass ein Pkw und ein Kleinlastwagen heute Nachmittag in einem Verkehrsunfall involviert waren. Dabei soll eine Person verletzt worden sein. Sie war glücklicherweise nicht in einem Fahrzeug eingeklemmt. <h3>\r\nMehrere Feuerwehren rückten aus<\/h3>Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Atzwang und Kardaun-Karneid sowie das Weiße Kreuz. <BR \/><BR \/>Wie die Einsatzkräfte mitteilten, wird die Straße in Kürze wieder für den Verkehr geöffnet. <BR \/><BR \/> <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Haben Sie einen Fehler entdeckt? Geben Sie uns gerne Bescheid. <\/a>