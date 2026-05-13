Mit einer Plakataktion, die von allen Südtiroler Partnern des Netzwerks RE.A.DY verbreitet wird, soll auf das Thema aufmerksam gemacht werden. <BR \/><BR \/>Seit 2019 zählt auch das Land Südtirol zu jenen 28 Mitgliedern, die hierzulande Partner des RE.A.DY-Netzwerks sind. Die Mitgliedschaft ist mit der Verpflichtung verbunden, gegen Diskriminierung von LGBT+-Personen aufzutreten, diese zu bekämpfen und zu überwinden. <h3>\r\nMenschen dürfen niemals wegen ihrer sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität benachteiligt werden<\/h3>„Menschen dürfen niemals wegen ihrer sexuellen Orientierung oder ihrer Geschlechtsidentität benachteiligt werden“, unterstreicht Landeshauptmann Arno Kompatscher. „Als Land Südtirol setzen wir uns aktiv für eine offene, respektvolle und diskriminierungsfreie Gesellschaft ein.“<BR \/><BR \/>Die Sensibilisierungsaktion, die am 17. Mai in ganz Italien lanciert wird, wurde von der Stadt Bologna und der Region Emilia-Romagna in Zusammenarbeit mit den LGBT+-Vereinigungen des LGBTQIA+-Kooperationspakts der Stadt Bologna erarbeitet und den RE.A.DY-Partnerorganisationen zur Verfügung gestellt. <h3>\r\nPlakate vom Amt für Landessprachen und Bürgerrechte und der Agentur für Presse und Kommunikation angepasst<\/h3>Für das Land Südtirol wurden die Plakate vom Amt für Landessprachen und Bürgerrechte und der Agentur für Presse und Kommunikation angepasst. Sie sollen Bürgerinnen und Bürger sensibilisieren und dazu anregen, im täglichen Leben gegen Benachteiligung, Herabwürdigung oder Ungleichbehandlung aufzutreten. Die Plakate werden auf den Social-Media-Kanälen des Landes Südtirol sowie über alle Südtiroler Mitglieder des Netzwerks verbreitet.