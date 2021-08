Planetarium: Führung und Beobachtung des Sternenhimmels

Von 18. August bis einschließlich 8. September bietet das Planetarium Südtirol in Gummer jeden Mittwoch folgendes Programm: Um 19.30 Uhr führt ein professioneller Astronom das Publikum in der Kuppel des Planetariums auf eine Reise in den Sternenhimmel über Südtirol; um 20.30 Uhr, bei Einbruch der Dunkelheit, geht es dann auf den Dorfplatz beim Planetarium, wo der Himmel zuerst mit bloßem Auge und dann mit einem apochromatischen Refraktor beobachtet werden kann.Die Teilnahme kostet 10 Euro für Erwachsene und 7 Euro für Kinder. Notwendig sind eine Vormerkung auf der Webseite des Planetariums sowie der Green Pass und ein Mundschutz für den Zutritt zur Kuppel. Die Veranstaltung endet gegen 21.30 Uhr.

stol