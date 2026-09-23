Gegen 16 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert. Ein Gleitschirmflieger war am Plattkofel, kurz unter dem Gipfel auf der Trientner Seite abgestürzt. <BR \/><BR \/>Als die Einsatzkräfte den Verunglückten erreichten, war dieser bei Bewusstsein. Er konnte von den Rettungskräften des Notarzthubschraubers mit einer Winde geborgen werden. Anschließend wurde er mit einem leichten Polytrauma ins Krankenhaus Bozen gebracht. <BR \/><BR \/>Im Einsatz standen der Notarzthubschrauber Aiut Alpin und die Bergrettung des Fassatals.